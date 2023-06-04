«Урал» объявил о продлении контракта с Егорычевым

«Урал» объявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Егорычевым.

Новое соглашение с 30-летним россиянином действует до конца июня 2025 года.

Егорычев выступает за «Урал» с января 2018 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за команду во всех турнирах.