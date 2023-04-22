«Химки» — «Торпедо»: Магомедов вывел хозяев вперед
Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов забил на 34-й минуте матча с «Торпедо» в 24-м туре РПЛ — 1:0.
Вратарь гостей Егор Бабурин отразил удар 25-летнего российского футболиста с 11-метровой отметки, но Магомедов первым успел на отскок и с пяти метров отправил мяч в сетку.
Для хавбека подмосковной команды этот гол стал пятым в текущем сезоне РПЛ.
«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Торпедо».
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|- : -
|22.04
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Зенит – Динамо
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|23.04
|12:00
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|23.04
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|
Пари НН – Кр. Советов
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