«Химки» — «Торпедо»: Магомедов вывел хозяев вперед

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов забил на 34-й минуте матча с «Торпедо» в 24-м туре РПЛ — 1:0.

Вратарь гостей Егор Бабурин отразил удар 25-летнего российского футболиста с 11-метровой отметки, но Магомедов первым успел на отскок и с пяти метров отправил мяч в сетку.

Для хавбека подмосковной команды этот гол стал пятым в текущем сезоне РПЛ.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Торпедо».