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Тарханов — о переводе Кругового во вторую команду «Зенита»: «Не вижу ничего оскорбительного»

Алина Савинова
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Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на то, что защитник Данил Круговой будет выступать за дубль «Зенита» перед переходом в армейский клуб.

«Круговой «Зениту» уже не нужен, вот его и отправили во вторую команду. Так всегда было. Кто не хочет оставаться, тот тренируется с дублем. Не вижу в этом ничего оскорбительного и экстраординарного. Форму он и во второй команде будет поддерживать. Раз он уже подписал контракт с ЦСКА, зачем его держать в основе? Так всегда бывает», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005536290_ne_viju_nichego_oskorbitelnogo_tarhanov__o_perevode_krugovogo_v_zenit-2
Данил Круговой
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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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