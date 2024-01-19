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Мостовой: «Я все жду предложения от «Спартака», но, видимо, никогда не дождусь»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, какой клуб хотел бы тренировать.

«Тренерская карьера? Я все жду предложения от «Спартака», но, видимо, никогда не дождусь. Общался с Андреем Канчельскисом: он возглавил «Мурас Юнайтед» и позвал меня на стажировку. Посмотрим, как все сложится, — сейчас он уже уехал, а у меня все же тут свои дела. Если что, то поедем. Зовут также и в «Сельту», но все же в приоритете сначала поработать в России — за рубежом сейчас в определенной степени россияне чужие», — цитирует Мостовго RT.

21 августа 2023 года 55-летний Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

Ранее Мостовой заявил, что в «Спартаке» прошел один из лучших периодов в его жизни. Он выступал за красно-белых с 1987 по 1992 год и вместе с ними стал двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1260127-mostovoi-trener-karera-predlozhenie-ozhidaniya
Александр Мостовой
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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