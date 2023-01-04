Черевченко рассказал, почему «Спартак» не провалится во второй части сезона

Известный тренер Игорь Черевченко прокомментировал выступление «Спартака» под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Пусть Гильермо Абаскалю всего 33, он уже обладает большим опытом и высоким уровнем мастерства, что доказал на деле. И здесь опять на ум приходит ЧМ-2022, где сборная Аргентины завоевала золотые медали под руководством 44-летнего Лионеля Скалони. Повторюсь, для тренеров возраст роли не играет. К тому же все футболисты остались на своих местах, и они уже отлично знают требования наставника. Не думаю, что красно-белых ждёт резкий спад», — заявил Черевченко RT.

Испанец возглавляет московский клуб с июня 2022 года. После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.