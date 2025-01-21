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Сегодня, 08:09

Тарханов считает, что РПЛ занимает десятое место в мире

Камила Абдурахманова
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Экс-тренер сборной России Александр Тарханов прокомментировал попадание РПЛ на 73-е место в рейтинге лучших футбольных лиг мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Я не думаю, что Ангола и Гондурас выше нас. Просто мы не участвуем в международных соревнованиях, и поэтому такое место. Не может наш чемпионат быть ниже. Я думаю, что мы занимаем десятое место, может даже выше. Хотя с лучшими чемпионатами мы не сравнимся, но думаю, в десятку мы входим», — сказал Тарханов Metaratings.ru.

На первом месте рейтинга — итальянская Серия А (1992 очка), на втором — испанская Примера (1885 очков), а замыкает тройку лидеров английская Премьер-лига (1871 очко). В первую десятку также вошли чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.

РПЛ находится в рейтинге ниже азербайджанской лиги (36-е место), украинской (38), армянской (46), белорусской (59) и грузинской (70). Чемпионат Казахстана занял 86-ю строчку этого рейтинга.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
Александр Тарханов
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Игнатьев прокомментировал 73-е место РПЛ в рейтинге сильнейших чемпионатов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Зенит – ЦСКА
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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