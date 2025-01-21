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Сегодня, 09:12

Помазун может продолжить карьеру в чемпионате Греции

Камила Абдурахманова
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Голкипер ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в европейском чемпионате, сообщает Metaratings.ru.

По нашей источника, у 28-летнего вратаря есть ряд вариантов из различных чемпионатов, один из них — в Греции. В ближайшее время Помазун должен определиться со своим будущим клубом.

Действующее трудовое соглашение Помазуна с московским клубом истекает в конце июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 1,2 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Илья Помазун
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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