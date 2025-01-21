Помазун может продолжить карьеру в чемпионате Греции
Голкипер ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в европейском чемпионате, сообщает Metaratings.ru.
По нашей источника, у 28-летнего вратаря есть ряд вариантов из различных чемпионатов, один из них — в Греции. В ближайшее время Помазун должен определиться со своим будущим клубом.
Действующее трудовое соглашение Помазуна с московским клубом истекает в конце июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 1,2 миллиона евро.
Источник: Metaratings.ru
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|39
|
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|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
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|18
|10
|5
|3
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|35
|
5
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|18
|11
|2
|5
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|35
|
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|
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|
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|4
|10
|15-34
|16
|
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
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|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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|Г
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|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
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|1
|3
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