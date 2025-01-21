Помазун может продолжить карьеру в чемпионате Греции

Голкипер ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в европейском чемпионате, сообщает Metaratings.ru.

По нашей источника, у 28-летнего вратаря есть ряд вариантов из различных чемпионатов, один из них — в Греции. В ближайшее время Помазун должен определиться со своим будущим клубом.

Действующее трудовое соглашение Помазуна с московским клубом истекает в конце июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 1,2 миллиона евро.