Тарханов рассказал, при каком условии возникнет интрига в борьбе за чемпионский титул в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о кадровых изменениях в составах лидеров Российской Премьер-лиги, способных повлиять на ход борьбы за чемпионство.

«Если Малком и Клаудиньо уйдут из «Зенита», то расстановка сил станет другой. Тогда может возникнуть реальная борьба за чемпионский титул в РПЛ. От этих бразильцев многое зависит в игре команды. А отрыв питерцев сейчас не такой уж большой. В ином случае, несмотря на приобретения «Спартака», «Зенит» станет чемпионом. Но даже если Малком и Клаудиньо уйдут, у питерцев остается достаточно качественных легионеров и россиян. В такой ситуации больше возможностей проявить себя получат отечественные футболисты», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайшим преследователем является «Спартак» с 36 очками, третью строчку занимает «Ростов» с 35 очками.

Сезон в РПЛ возобновится 3 марта, матчи 18 тура пройдут с 3 по 5 марта.