Хохлов отреагировал на назначение Мажича главой департамента судейства РФС

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов отреагировал на назначение сербского экс-арбитра Милорада Мажича главой департамента судейства РФС вместо Павла Каманцева.

«Хотелось бы, чтобы все изменилось к лучшему. Многие вещи нужно менять, качество судейства, уменьшать длительность просмотра ВАР. Не должно быть такого, что одинаковые эпизоды в разных матчах трактуются по-разному. Вполне можно транслировать переговоры арбитров, и комментировать свои действия после игр тоже нужно. Мне ближе формат, когда после игры арбитр отвечает на вопросы. Как и тренеры отвечают в цейтноте по поводу замен, хода игры. Почему нельзя это сделать и судьям?» — приводит слова Хохлова Metaratings.ru.

Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.