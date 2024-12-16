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Сегодня, 08:01

Тарханов отреагировал на трансферные слухи вокруг «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал новость о том, что московский клуб будет избавляться от игроков в зимнее трансферное окно.

«Кто подбирал состав, его уже нет. Тут вопросы нужно теперь задавать руководству «Спартака», спортивного директора, который привозил этих игроков тоже уже нет», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее появилась информация, что полузащитники Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Михаил Игнатов, Хесус Медина, защитник Миенти Абена, нападающие Виллиан Жозе и Шамар Николсон, а также вратарь Александр Селихов могут покинуть «Спартак» зимой.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Краснодар – Кр. Советов
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Ахмат – Рубин
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