Тарханов отреагировал на трансферные слухи вокруг «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал новость о том, что московский клуб будет избавляться от игроков в зимнее трансферное окно.

«Кто подбирал состав, его уже нет. Тут вопросы нужно теперь задавать руководству «Спартака», спортивного директора, который привозил этих игроков тоже уже нет», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее появилась информация, что полузащитники Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Михаил Игнатов, Хесус Медина, защитник Миенти Абена, нападающие Виллиан Жозе и Шамар Николсон, а также вратарь Александр Селихов могут покинуть «Спартак» зимой.