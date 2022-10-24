Тарханов: «Если Абаскалю поступит хорошее предложение из европейского клуба, то он уедет»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил возможность ухода Гильермо Абаскаля из «Спартака» в случае поступления предложения из Европы.

«Я думаю, что если Абаскалю поступит хорошее предложение из серьезного европейского клуба, то он уедет. Но мне кажется, вряд ли такое приглашение из топ-команды появится уже сейчас. Скорее, на данный момент им могут заинтересоваться середняки. А в этом случае Гильермо не захочет уходить из «Спартака». Считаю, что здесь у тренера хорошие условия, команда показывает интересный футбол и он всем доволен», — приводит Vprognoze.ru слова Тарханова.

33-летний специалист стал главным тренером «Спартака» в июне 2022 года. В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 14 матчах.