Зиньковский о переходе в «Спартак»: «Это было не самое легкое решение для меня»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский обратился к болельщикам «Крыльев Советов» в своем Telegram-канале. 26-летний хавбек выступал за самарцев с января 2019 года, 23 июня российский футболист перешел в московский клуб.

«Привет всем, кто еще подписан на мой канал. Для меня очень важно было написать здесь, помимо моего официального обращения, которое есть на сайте «Крылья советов». Это было не самое легкое решение для меня, поэтому я особенно благодарен понимающим болельщикам, которые, несмотря на мое решение, поддержали и выразили слова благодарности. В своих интервью я неоднократно говорил о том, что Самара уже стала моим домом, я жил здесь 4 года и почти все мои победы и значимые события связаны с этим городом и с «Крыльями». Здесь я начал свой путь в РПЛ, играл со значимыми футболистами, дошел до финала кубка и удостоился вызова в сборную. Огромную роль во всех достижениях сыграли болельщики, которые в Самаре действительно особенные, даже после вылета в ФНЛ, после проигрышей, вы продолжали болеть за нас и заполнять стадион. Нашей главной задачей всегда было радовать болельщиков. Я рад, что был частью этой большой семьи, которая встретила меня в Самаре очень тепло и хотел бы, чтобы это отношение осталось прежним. Футбол — это моя моя жизнь и моя работа, и сейчас я ставлю для себя новые цели и задачи, хочу попробовать свои силы на новом уровне. Еще раз спасибо всем за доверие, за ваши эмоции и за наши совместные взлеты, я рад, что был частью такой команды», — написал Зиньковский в своем Telegram-канале.

За самарскую команду Зиньковский провел 117 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 31 результативную передачу.