Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:34

Тарханов: «Тройка Черников — Сперцян — Кривцов — одна из сильнейших в РПЛ прямо сейчас»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Александр Тарханов рассказал, что думает о тройке полузащитников «Краснодара» Александр Черников — Никита Кривцов — Эдуард Сперцян.

«Думаю, эта тройка — одна из сильнейших в РПЛ прямо сейчас. Ребята здорово понимают друг друга, играют и приносят пользу команде. Сперцян еще в прошлом году стал выделяться, а Черников и Кривцов постепенно прибавляют. У каждого из них есть качество. В центре поля «Краснодар» здорово играет именно благодаря им. Ивич хорошо нашел роли для каждого», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

В этом сезоне Черников провел за «быков» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. На счету Кривцова 1 гол в 10 играх. В активе Сперцяна 4 забитых мяча и 2 результативные передачи в восьми встречах.

На данный момент «Краснодар» с 17 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В 8-м туре команда на выезде встретится с «Ахматом». Матч пройдет 16 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-trojka-chernikov-spertsyan-krivtsov-odna-iz-sil-nejshih-v-rpl/
Александр Черников
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Александр Тарханов
Никита Кривцов
1
Читайте также
Сборная США осталась без медалей на ЧМ-2023
Американка Гауфф победила белоруску Соболенко в финале US Open
МИД потребовал извинений от Франции за недопуск журналиста РФ на пресс-конференцию
Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии
Лавров прокомментировал заявления о «сдаче» Карабаха Баку
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Сочи» — «Спартак», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
Экс-игрок ЦСКА Лайзанс: «Ждал бы смены чемпиона РПЛ»
Бояринцев: «Спартаку» не помешал бы еще один атакующий игрок»
Гладилин: «У «Спартака» хорошие нападающие — Соболев и Мелешин. Этого достаточно»
Оцениваем глубину состава «Зенита»: нет замены Малкому и альтернативы Клаудиньо, зато комплект в центре обороны
Ивич признан тренером июля-августа в чемпионате России
Тимощук — о переходе Изидора: «В «Зените» мягких нет, в «Зените» только с характером»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лайзанс: «Думаю, Цымбаларь мог бы сделать намного больше, имея такой талант»

В «Оренбурге» допустили новые приобретения до конца трансферного окна
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости