Тарханов: «Тройка Черников — Сперцян — Кривцов — одна из сильнейших в РПЛ прямо сейчас»

Российский тренер Александр Тарханов рассказал, что думает о тройке полузащитников «Краснодара» Александр Черников — Никита Кривцов — Эдуард Сперцян.

«Думаю, эта тройка — одна из сильнейших в РПЛ прямо сейчас. Ребята здорово понимают друг друга, играют и приносят пользу команде. Сперцян еще в прошлом году стал выделяться, а Черников и Кривцов постепенно прибавляют. У каждого из них есть качество. В центре поля «Краснодар» здорово играет именно благодаря им. Ивич хорошо нашел роли для каждого», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

В этом сезоне Черников провел за «быков» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. На счету Кривцова 1 гол в 10 играх. В активе Сперцяна 4 забитых мяча и 2 результативные передачи в восьми встречах.

На данный момент «Краснодар» с 17 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В 8-м туре команда на выезде встретится с «Ахматом». Матч пройдет 16 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.