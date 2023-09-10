В «Оренбурге» допустили новые приобретения до конца трансферного окна

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, завершена ли трансферная кампания клуба.

«Если получится, то еще будут трансферы. Работа над ними ведется. Время еще есть. Посмотрим, что выйдет», — сказал Андреев «СЭ».

В летнее трансферное окно уральский клуб пополнили защитники Максим Сидоров и Арсен Адамов, полузащитник Томас Муро и нападающие Эмирджан Гюрлюк и Джастин Куэро. Трансферное окно в России закрывается 14 сентября.

На данный момент оренбургская команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков за 7 туров. 17 сентября «Оренбург» сыграет против «Локомотива».