Тарханов будет выписан на следующей неделе. У него было диагностировано воспаление легких

Заслуженный тренер России, вице-президент армянского футбольного клуба «Пюник» Александр Тарханов будет выписан из больницы на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Ранее 65-летний Тарханов был госпитализирован с воспалением легких. Также сообщалось, что специалист сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

— Выздоравливаю потихоньку. Выпишут на следующей неделе, — сказал Тарханов.