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Тарханов будет выписан на следующей неделе. У него было диагностировано воспаление легких

13:02
Александр Тарханов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Александр Тарханов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Заслуженный тренер России, вице-президент армянского футбольного клуба «Пюник» Александр Тарханов будет выписан из больницы на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Ранее 65-летний Тарханов был госпитализирован с воспалением легких. Также сообщалось, что специалист сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

— Выздоравливаю потихоньку. Выпишут на следующей неделе, — сказал Тарханов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8387933

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