Тарасов рассказал о сумме, которую "Локомотив" отказался платить за его операцию

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов признался, что плохо себя чувствовал, когда руководство клуба отказалось оплачивать его операцию. Об этом футболист рассказал в новом выпуске на Youtube-канале рэпера T-Killah.

– Мне сказали на той встрече с президентом клуба: "А тебе вообще кто будет делать операцию?" У меня что-то с давлением случилось... Я ответил: "Клуб". На что услышал: "С какой стати?" Цена вопроса составила около 10 тысяч евро, – сказал Тарасов.

Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. В составе красно-зеленых он выигрывал чемпионат России (2017/18), а также трижды Кубок страны (2014/15, 2016/17, 2018/19).

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