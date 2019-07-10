Дмитрий Тарасов – об уходе из "Локо": "Меня послали – не по сути, а реально"

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов признался, что руководство московского клуба отказалось помогать ему на время восстановления от травмы после окончания контракта, сообщает Youtube-канал рэпера T-Killah.

Тарасов получил повреждение в матче 30-го тура чемпионата России сезона-2018/19 с "Уфой" (1:0).

– Вышел на замену и получил травму, потом меня самого унесли на носилках. Почувствовал, что получил надрыв. Сделал обследование, сказали, что тяжелый надрыв, нужно восстанавливаться два месяца. Уехал отдыхать в Турцию. После отпуска вернулся в Москву и встретился с президентом "Локомотива". Часа полтора или два разговаривали, все было душевно и по-доброму, но тогда дали понять, что контракт со мной продлевать не будут. В тот момент я сказал: "У меня еще месяц контракта с этим клубом, команда же собирается на сборы, поэтому вопрос: "Можно мне не лететь на них?" Я хочу полететь на обследование в Рим". После сделал УЗИ в Москве и медики сказали, что надо делать операцию. Повреждение может не позволить играть на том же уровне, если не вмешаться врачам. Аналогичные слова были и от врачей в Италии. В августе заканчивается восстановление и закрывается трансферное окно… После операции попросил помощи у родного клуба. Мне нужны восстановительные тренировки с дублем. Я все это объяснил, а мне сказали: "Нет". По сути, меня послали? Не по сути, а реально, – сказал Тарасов.

Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. В составе красно-зеленых он выигрывал чемпионат России (2017/18), а также трижды Кубок страны (2014/15, 2016/17, 2018/19).

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