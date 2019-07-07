Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с "Локомотивом"

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов планирует в ближайшее время рассказать о своем уходе из клуба. 32-летний хавбек покинул железнодорожников после девяти сезонов в связи с истечением контракта.

– Ситуация неприятная была, не продлили контракт, там было много разногласий, и я думаю, что в течение пяти дней все все узнают, я расскажу, – сказал Тарасов в интервью YouTube-каналу Lokomotiv Geographic. - Потому что мне самому было неприятно. Я подумаю, как это сделать, как рассказать прессе. На Суперкубок меня никто из команды не позвал, а могли хотя бы позвать просто побыть с командой, ведь я был частью команды, когда она добивалась права сыграть в этом матче. Никто не позвонил. Я попросил Миранчуков, они мне сделали билет. Я пришел и болею вместе с болельщиками. Они молодцы. Спасибо им за 9 лет.

У меня нет коннекта ни с кем в клубе, потому что в последнем матче сезона получил травму – началось недопонимание. Сейчас я в реально непростой ситуации, когда контракт закончился и надо 2-3 месяца быть без контракта, искать, где проходить реабилитацию, лечиться. Поддержки нет, но значит сам разберусь.

Тарасов выступал за "Локо" с 2010 года. В составе красно-зеленых он выигрывал чемпионат России, а также Кубок страны (трижды).