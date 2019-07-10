Тарасов рассказал, что концовку прошлого сезона играл с травмой

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о том, что концовку прошлого сезона РПЛ доигрывал с травмой, сообщает Youtube-канал рэпера T-Killah.

– Почему меня не позвали на матч Суперкубка? Наверное, руководство могло это сделать. Травма? Неприятная история. Я долго жаловался на ахилл, все это лечили, и играл параллельно. У меня был частичный разрыв, последние три игры я выходил на поле. Это было мое желание, нужно проявить себя, так как контракт заканчивается, – сказал Тарасов.

Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. В составе красно-зеленых он выигрывал чемпионат России (2017/18), а также трижды Кубок страны (2014/15, 2016/17, 2018/19).

Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с "Локомотивом"

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020