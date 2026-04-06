Тарасов о победе «Спартака» над «Локомотивом»: «Железнодорожники вышли на второй тайм расслабленными»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал «СЭ» поражение железнодорожников от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

«Был вчера на матче. На стадионе была классная атмосфера, людей много пришло. Поначалу «Спартак» лучше созидал, потом «Локомотив» переломил ход игры, забил со стандарта и взял инициативу в свои руки. Когда начался второй тайм, я сразу понял, что у железнодорожников будут проблемы, потому что игроки расслабленно вышли. Я не знаю причин этого, но они были совсем другими. В дерби такое непозволительно.

«Спартак» во втором тайме имел преимущество, атаковал. Заслуженная победа красно-белых. Единственное, чего я не знаю — был ли пенальти в ворота «Спартака» в концовке встречи. Там сложный момент, надо разбираться в трактовках», — сказал Тарасов «СЭ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 с 44 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 41 очком.