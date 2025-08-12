Мусаев заявил, что вдохновляется Дьекерешем: «Теперь ни одной игры «Арсенала» не буду пропускать»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал трансфер форварда Виктора Дьекереша из «Спортинга» в «Арсенал».

«Теперь ни одной игры «Арсенала» не буду пропускать. Посмотрел все предсезонные матчи, в которых принял участие Виктор Дьекереш. Я вдохновляюсь этим нападающим», — сказал Мусаев «СЭ».

27-летний Дьекереш подписал контракт с «Арсеналом» до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.