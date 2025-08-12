ЦСКА поздравил бывшего главного тренера Федотова с днем рождения

ЦСКА опубликовал в своем Telegram-канале пост в честь дня рождения бывшего главного тренера команды Владимира Федотова. Во вторник, 12 августа, специалисту исполнилось 59 лет.

«Сегодня день рождения отмечает экс-главный тренер ПФК ЦСКА — Владимир Валентинович Федотов! Поздравляем! Желаем здоровья, успехов в работе и счастья», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством московская команда стала обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны в сезоне-2022/23.