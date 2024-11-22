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Виктор Дьекереш: биография шведского бомбардира «Спортинга»

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Футболист «Спортинга» Виктор Дьекереш
Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш.
Фото Reuters
Футболист «Спортинга» Виктор Дьекереш
Фото Global Look Press
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История открытия сезона-2024/25.

Виктор Дьекереш
Дата рождения: 4 июня 1998 года
Место рождения: Стокгольм, Швеция
Вид спорта: футбол
Амплуа: нападающий
Рост: 189 см
Команда: «Спортинг»
Игровой номер: 9-й — в клубе, 17-й — в сборной

Детство и начало карьеры

Дьекереш родился в Стокгольме в венгерской семье. Его первым клубом стал «Аспудден». В 2014 году Виктор перешел в «Броммапойкарну», в составе которой дебютировал на профессиональном уровне во второй по значимости шведской лиге. В 2015-м команда заняла последнее место, поэтому первый полноценный сезон Виктор провел в третьем дивизионе.

В сезоне-2016 Дьекереш забил семь голов, а команда вернулась во вторую лигу. В 2017-м молодой нападающий отметился 13 голами в 29 матчах шведской лиги и помог клубу выйти в элитный дивизион.

Футболист сборной Швеции Виктор Дьекереш
Фото Global Look Press

Переезд в Англию

Игра Дьекереша в Швеции привлекла внимание английских скаутов, и в сезоне-2017/18 нападающего подписал «Брайтон», заплатив миллион евро. Заиграть в новой команде у Виктора не получилось: швед выступал за молодежный состав, уходил в аренду в «Санкт-Паули» и «Суонси». За несколько лет он так и не провел ни одного матча за «Брайтон» в английской премьер-лиге.

По ходу сезона-2020/21 Дьекереш отправился в аренду в «Ковентри», выступавший в чемпионшипе. В 19 матчах он забил три гола, однако, несмотря на такую статистику, в игрока поверили и выкупили его у «Брайтона» за 1,2 миллиона евро. Этот момент стал одним из поворотных в карьере нападающего: уже в следующем сезоне он отметился 17 голами и пятью результативными передачами в 45 матчах чемпионшипа.

Нападающий &laquo;Спортинга&raquo; Виктор Дьекереш празднует гол в&nbsp;матче против &laquo;Эштрела&raquo; (5:1) 1&nbsp;ноября. Лучший бомбардир Лиги наций, роман с актрисой, Ганнибал Лектер. Виктор Дьекереш — феномен года!

В сезоне-2022/23 прорыв Дьекереша совпал с прогрессом «Ковентри». Нападающий стал вторым бомбардиром турнира с 21 голом, а команда заняла пятое место, что позволило ей пробиться в стыковые матчи за выход в АПЛ. В полуфинале плей-офф Дьекереш отметился результативной передачей на Густаво Хамера в ответной игре с «Мидлсбро» — этот гол стал единственным в противостоянии. В финале с «Лутоном» Виктор сделал свой 12-й голевой пас в сезоне чемпионшипа (вновь на Хамера) и помог команде сравнять счет. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, в серии 11-метровых Дьекереш реализовал свою попытку, но «Лутон» оказался удачливее — 6:5 по пенальти.

Футболист «Спортинга» Виктор Дьекереш
Фото Global Look Press

«Спортинг»

В 2023 году «Ковентри» продал Дьекереша в «Спортинг» за 24 миллиона евро — в 20 раз дороже, чем покупал у «Брайтона». 12 августа нападающий дебютировал за лиссабонский клуб в матче португальской лиги с «Визелой» и отметился дублем. А за весь сезон чемпионата Португалии забил 29 голов и отдал 10 результативных передач, стал лучшим бомбардиром турнира. «Спортинг» уверенно выиграл титул, опередив «Бенфику» на 10 очков. Дьекереш также помог команде выйти в финал Кубка Португалии (шесть голов и четыре ассиста в пяти матчах на пути к решающей игре). В финале отметиться результативным действием не получилось, а «Спортинг» уступил «Порту» (1:2 в дополнительное время). Швед регулярно забивал и в Лиге Европы, где его команда дошла до 1/8 финала.

Шведский форвард Виктор Дьекереш забил четыре гола в&nbsp;ворота Азербайджана (6:0). Немцы и голландцы расслабились, Черногория помогла Уэльсу обойти Турцию, Дьекереш оставил за спиной Холанна

Сезон-2024/25 начался с обидного поражения в Суперкубке Португалии: «Спортинг» проиграл «Порту» со счетом 3:4, хотя вел 3:0 к середине первого тайма. Дьекереш упустил трофей, но после этого матча начал голевую серию и отличался на протяжении девяти игр подряд во всех турнирах. В Лиге чемпионов Виктор поразил ворота «Лилля», «Штурма» и «Манчестер Сити». В противостоянии с командой Хосепа Гвардиолы португальский клуб добился сенсационной победы (4:1), а форвард отметился хет-триком.

Статистика нападающего в чемпионате Португалии тоже впечатляет: в 11 матчах Дьекереш провел 16 мячей — вдвое больше, чем ближайшие преследователи в бомбардирской гонке. 1 ноября Виктор оформил покер в ворота «Эштрелы».

Футболист сборной Швеции Виктор Дьекереш
Фото AFP

Игра за сборную

Несмотря на то что у Дьекереша была возможность выступать за историческую родину — Венгрию, он сделал выбор в пользу Швеции. В 2021 году Виктор дебютировал за национальную команду в отборочном цикле чемпионата мира-2022. Пробиться в финальную стадию турнира у шведов не получилось, безуспешно прошел и отбор на Евро-2024, а в сезоне-2022/23 команда вылетела из лиги В в Лиге наций.

В 2024 году Дьекереш помог Швеции вернуться в лигу В: в группе со Словакией, Эстонией и Азербайджаном он забил девять голов, став лучшим бомбардиром группового этапа с учетом всех четырех дивизионов. В заключительной игре с Азербайджаном Виктор оформил покер.

Достижения

  • Чемпион Португалии: 2023/24
  • Лучший бомбардир чемпионата Португалии: 2023/24
  • Лучший бомбардир группового этапа Лиги наций УЕФА: 2024
Футболист «Спортинга» Виктор Дьекереш
Фото Reuters

Сколько зарабатывает Дьекереш

По неофициальным данным, зарплата Дьекереша в «Спортинге» составляет 2,4 миллиона евро в год, что в 10 раз выше его оклада в «Ковентри». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро. В течение сезона ходили слухи о возможном трансфере игрока в «МЮ», особенно после переезда в Манчестер теперь уже экс-тренера «Спортинга» Рубена Аморима. Однако сам Аморим уже заявил, что не планирует приглашать Виктора в январе из-за отступных в размере 100 миллионов евро.

Игроки &laquo;Спортинга&raquo; качают Рубена Аморима. Аморим простился со «Спортингом» разгромом «Манчестер Сити», а Дьекереш затмил Холанна. «Ливерпуль» не оставил шансов «Байеру»

Личная жизнь

Дьекереш встречался со шведской футболисткой «Тоттенхэма» Амандой Нилден. Позже пара рассталась, а новой девушкой Виктора стала Инеш Агиар — известная португальская актриса.

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Виктор Дьекереш
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