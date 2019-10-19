«Тамбов» — «Урал»: арбитр назначил один пенальти из двух
В матче 13-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Урал» (1:2) арбитр Игорь Панин наказал гостей только одним из двух пенальти, для назначения которых у него были основания.
На 6-й минуте он не зафиксировал фол защитника «Урала» Арояна, не пытавшегося играть в мяч и ткнувшего Мелкадзе руками в лицо и шею. Судья не стал указывать на 11-метровую отметку и продолжил встречу.
А на 60-й минуте он определил, что игрок гостей Поляков нарушил правила, и назначил пенальти. В том моменте другой футболист «Урала» Егорычев нанес удар головой, после чего мяч попал Полякову в руку, которая находилась в неестественном положении — была поднята вверх.
Решение Панина можно поддержать, если буквально следовать тексту правил, в которых говорится:
«Обычно является нарушением, если игрок касается мяча рукой, когда... рука находится выше уровня его плеч... Вышеуказанные нарушения применимы, даже если мяч касается руки игрока непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого игрока, который находится близко».
Смущает только слово «обычно» — это значит, что не всегда. Кроме того, по моим данным, на сборе судей премьер-лиги предлагалось в похожих ситуациях 11-метровые не назначать. (Александр Бобров)
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