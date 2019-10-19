В матче 13-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Урал» (1:2) арбитр Игорь Панин наказал гостей только одним из двух пенальти, для назначения которых у него были основания.

7-я минута матча «Тамбов» — «Урал».

На 6-й минуте он не зафиксировал фол защитника «Урала» Арояна, не пытавшегося играть в мяч и ткнувшего Мелкадзе руками в лицо и шею. Судья не стал указывать на 11-метровую отметку и продолжил встречу.

7-я минута матча «Тамбов» — «Урал».

А на 60-й минуте он определил, что игрок гостей Поляков нарушил правила, и назначил пенальти. В том моменте другой футболист «Урала» Егорычев нанес удар головой, после чего мяч попал Полякову в руку, которая находилась в неестественном положении — была поднята вверх.

60-я минута матча «Тамбов» — «Урал».

Решение Панина можно поддержать, если буквально следовать тексту правил, в которых говорится:

«Обычно является нарушением, если игрок касается мяча рукой, когда... рука находится выше уровня его плеч... Вышеуказанные нарушения применимы, даже если мяч касается руки игрока непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого игрока, который находится близко».

60-я минута матча «Тамбов» — «Урал».

Смущает только слово «обычно» — это значит, что не всегда. Кроме того, по моим данным, на сборе судей премьер-лиги предлагалось в похожих ситуациях 11-метровые не назначать. (Александр Бобров)

60-я минута матча «Тамбов» — «Урал».

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