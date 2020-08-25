«Тамбов» — «Сочи»: Карапетян и Заболотный выйдут с первых минут
17:19
В матче 5-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» примет «Сочи». Стали известны стартовые составы команд.
«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Йеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Обухов, Костюков, Карапетян.
Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Головня, Карасев, Килин, Кабахидзе, Балашов, Панченко, Онугха.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маммана, Мевля, Маргасов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Жоаузинью, Заболотный.
Запасные: Заболотный, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Набиуллин, Попов, Колдунов, Боковой, Руденко.