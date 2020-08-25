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«Тамбов» — «Сочи»: Карапетян и Заболотный выйдут с первых минут

17:19
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В матче 5-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» примет «Сочи». Стали известны стартовые составы команд.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Йеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Обухов, Костюков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Головня, Карасев, Килин, Кабахидзе, Балашов, Панченко, Онугха.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маммана, Мевля, Маргасов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Жоаузинью, Заболотный.

Запасные: Заболотный, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Набиуллин, Попов, Колдунов, Боковой, Руденко.

Тамбов — Сочи

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