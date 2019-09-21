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«Тамбов» — «Ростов»: Шомуродов забил гол и обогнал Соболева в гонке бомбардиров

19:31
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Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов забил гол на 27-й минуте матча 10-го тура чемпионата России с «Тамбовом».

Хавбек Ивелин Попов разогнал атаку по левом флангу, и лучший бомбардир стартовой трети чемпионата головой замкнул навес Евгения Чернова.

Теперь на счет Шомуродова 8 забитых мячей в текущем сезоне РПЛ. У форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева — 7.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Ростов».

Тамбов — Ростов

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