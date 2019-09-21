«Тамбов» — «Ростов»: Шомуродов забил гол и обогнал Соболева в гонке бомбардиров
19:31
Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов забил гол на 27-й минуте матча 10-го тура чемпионата России с «Тамбовом».
Хавбек Ивелин Попов разогнал атаку по левом флангу, и лучший бомбардир стартовой трети чемпионата головой замкнул навес Евгения Чернова.
Теперь на счет Шомуродова 8 забитых мячей в текущем сезоне РПЛ. У форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева — 7.
? Элдор Шомуродов забивает свой 8-й гол в сезоне!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019
? #ТамбовРостов на #МАТЧТВ
? https://t.co/CXg1qtF1sjhttps://t.co/Mlb88ECKBk
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Ростов».
Опрос
проголосовало: 19248Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...