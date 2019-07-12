"Тамбов" показал форму на сезон-2019/2020

Официальный Twitter "Тамбова" опубликовал новую форму команды на сезон-2019/20. Ранее пресс-служба клуба показала новый логотип.
Комплекты для полевых игроков представлены в двух вариантах: красном и синем. Вратарская форма будет темно-синей с черными полосками и зеленой с темно-зелеными полосками.
14 июля "Тамбов" сыграет с "Зенитом" в гостевом матче первого тура чемпионата России.
Игровая форма футбольного клуба "Тамбов" на сезон 2019/20 🔥⚽✊#ТамбовВРПЛ pic.twitter.com/2uObDjHc0U— ФК «Тамбов» (@fctambov68) 12 июля 2019 г.
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