«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна
«Тамбов» и главный тренер команды Александр Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет разорван, сообщает официальный сайт клуба.
«Специалист возглавил «Тамбов» в апреле текущего года и привел команду к победе в Футбольной национальной лиге. Под его руководством клуб впервые дебютировала в РПЛ и одержал дебютную знаковую победу над «Спартаком», — говорится в сообщении.
Имя нового главного тренера «Тамбова» будет сообщено в ближайшее время.
«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками. Отставка Григоряна — четвертая в этом сезоне РПЛ.
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http://fc-tambov.ru/content/news/3936-Aleksandr-Grigorjan-pokidaet-Tambov.html