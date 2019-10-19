РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна

18:13
Теги:

«Тамбов» и главный тренер команды Александр Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет разорван, сообщает официальный сайт клуба.

«Специалист возглавил «Тамбов» в апреле текущего года и привел команду к победе в Футбольной национальной лиге. Под его руководством клуб впервые дебютировала в РПЛ и одержал дебютную знаковую победу над «Спартаком», — говорится в сообщении.

Имя нового главного тренера «Тамбова» будет сообщено в ближайшее время.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками. Отставка Григоряна — четвертая в этом сезоне РПЛ.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

http://fc-tambov.ru/content/news/3936-Aleksandr-Grigorjan-pokidaet-Tambov.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир