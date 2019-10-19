«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна

«Тамбов» и главный тренер команды Александр Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет разорван, сообщает официальный сайт клуба.

«Специалист возглавил «Тамбов» в апреле текущего года и привел команду к победе в Футбольной национальной лиге. Под его руководством клуб впервые дебютировала в РПЛ и одержал дебютную знаковую победу над «Спартаком», — говорится в сообщении.

Имя нового главного тренера «Тамбова» будет сообщено в ближайшее время.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками. Отставка Григоряна — четвертая в этом сезоне РПЛ.

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