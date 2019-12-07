Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов отличился в матче 19-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

Обухов получил мяч в центре поля, продвинулся вперед и, не дождавшись подключения партнеров, решился на дальний удар. Мяч срикошетил от Уроша Радаковича и по дуге обогнул вышедшего из ворот голкипера Андрея Климовича.

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