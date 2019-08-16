«Тамбов» обыграл «Краснодар» в матче молодежных команд

В матче шестого тура молодежного первенства России «Тамбов» обыграл «Краснодар» (2:0). В составе победителей отличились Денис Скрыпников и Игорь Дворяшин.

«Тамбов» набрал 12 очков и на данный момент занимает второе место. У «Краснодара» 10 очков и пятая позиция.

Молодежные команды

6-й тур

«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 2:0 (2:0)

Голы: Скрыпников, 6 (1:0). Дворяшин, 37 (2:0).

Судья: Крайнов (Тверь).

16 августа. Тамбов. Стадион «Локомотив».