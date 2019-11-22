«Тамбов» — «Локомотив»: Крыховяк забил очередной гол в матче
20:46
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк забил гол в ворота «Тамбова» на 55-й минуте матча 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
29-летний Крыховяк во второй раз отличился в игре с «Тамбовом». Для польского футболиста этот гол стал 8-м в текущем сезоне РПЛ.
?? Гжегож Крыховяк оформляет дубль в сегодняшней встрече.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 22, 2019
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«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».
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