Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк забил гол в ворота «Тамбова» на 55-й минуте матча 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

29-летний Крыховяк во второй раз отличился в игре с «Тамбовом». Для польского футболиста этот гол стал 8-м в текущем сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».

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