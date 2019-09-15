«Тамбов» — ЦСКА: шикарные голы армейцев
18:35
«Тамбов» в домашнем матче 9-го тура РПЛ проиграл ЦСКА (0:2).
Бистрович, 84-я минута — 0:1.
? Кристиян Бистрович забивает роскошный гол через несколько секунд после своего выхода на поле.#МАТЧПРЕМЬЕР #ТамбовЦСКАhttps://t.co/9NgpBnXuj7— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
Магнуссон, 90+4-я минута — 0:2.
? Хёрдур Магнуссон в добавленное время приложился с дальней дистанции и установил окончательный счёт в матче.#МАТЧПРЕМЬЕР #ТамбовЦСКАhttps://t.co/F0bkwy0ge7— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
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