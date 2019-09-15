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«Тамбов» — ЦСКА: Дивеев, Гогуа и Нисимура в стартовом составе

15:17
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Стали известны стартовые составы команд в матче девятого тура чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев, Костюков, Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Тамбов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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