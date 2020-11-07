Талалаев рассказал, что помогло «Ахмату» обыграть «Тамбов»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев считает, что победа над «Тамбовом» (1:0) в 14-м туре Тинькофф РПЛ далась его команде непросто
«Я до матча говорил, что игра будет очень тяжелой, команда соперников знает, как обороняться. Когда команда играет ввосьмером сзади, это очень тяжело. В первом тайме нам позволили только полтора момента создать. Мы и в первом тайме играли несложно, а во втором еще проще. Когда нам удалось доставить мяч, мы забили гол. Самое главное — это результат».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.