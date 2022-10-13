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13 октября, 16:30

Талалаев: «Терюшков в публичной плоскости и в работе — два разных человека»

Талалаев рассказал о работе с эпатажным депутатом Госдумы РФ в «Химках»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Андрей Талалаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата», «Крыльев Советов», «Химок» и ряда других клубов Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал о работе в «Химках» с тогдашним министром спорта Московской области, а ныне эпатажным депутатом Госдумы РФ Романом Терюшковым.

— Вам довелось работать в «Химках», которые многие считают самым абсурдным клубом России, и вы напрямую с этим абсурдом сталкивались. Что сейчас вспоминаете об этом клубе и о его руководителе Романе Терюшкове?

— Самое горькое, что сейчас с «Химками» происходит, — это потеря зрителя. Помню, как мэр города Дмитрий Волошин пришел и на первом совещании сказал: «У нас на матчи ходит по четыреста зрителей, а мы тратим под 300 миллионов, чтобы вы тут играли, а они приходили». Я пообещал ему, что через два шестинедельных цикла все изменится, а если нет, готов к претензиям. Через 12 недель на нашей игре было 4500 человек. А после восьми месяцев работы мы с ним встретились на игре, куда пришли 8 тысяч.

Что касается Терюшкова, то он в публичной плоскости и в управленческой работе — два разных человека. Это надо разделять. С ним как руководителем у меня был прямой контакт, и он даже подкорректировал многие вещи, которые мы упустили. Например, при заказе медикаментов он обратил внимание на определенную их категорию, которой не должно было быть, и, наоборот, порекомендовал добавить то, что по-любому будет задействовано по ходу чемпионата.

Полностью интервью Талалаева «СЭ» читайте здесь

Андрей Талалаев
ФК Химки
Роман Терюшков
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3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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П
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