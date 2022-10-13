Андрей Талалаев возглавил «Торпедо»

Российский специалист Андрей Талалаев возглавил «Торпедо», сообщила пресс-служба клуба.

Последним местом работы Талалаева был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

15 октября пройдет матч 13-го тура РПЛ «Локомотив» — «Торпедо». Начало — в 14.00 по московскому времени.