Талалаев оценил готовность «Ахмата» к матчу против «Зенита»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил готовность команды к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
— У нас шесть человек уезжало, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Нам не очень нравится состояние игроков после перерыва, когда они работают отдельно от команды.
Богосавац недавно присоединился — он переболел. У нас есть простуженные и травмированные. Мы скромная команда, которая занимается построением своей игры. И играем против действующего чемпиона.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю