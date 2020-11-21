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Талалаев оценил готовность «Ахмата» к матчу против «Зенита»

16:24
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил готовность команды к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— У нас шесть человек уезжало, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Нам не очень нравится состояние игроков после перерыва, когда они работают отдельно от команды.

Богосавац недавно присоединился — он переболел. У нас есть простуженные и травмированные. Мы скромная команда, которая занимается построением своей игры. И играем против действующего чемпиона.

Ахмат — Зенит

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