Защитник «Динамо» Даса полностью восстановился после повреждения

Как стало известно «СЭ», защитник московского «Динамо» Эли Даса полностью восстановился после повреждения, полученного в расположении сборной Израиля.

Футболист пропустил последние четыре матча «Динамо» в 2023 году против ЦСКА (3:2), «Зенита» (1:0), «Рубина» (1:0) и «Факела» (1:1).

Ранее, 18 ноября, Даса получил травму в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 с командой Румынии (1:2). На 62-й минуте футболист попросил замену из-за боли в ноге.