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Защитник «Динамо» Даса полностью восстановился после повреждения

Микеле Антонов
Корреспондент
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Эли Даса.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», защитник московского «Динамо» Эли Даса полностью восстановился после повреждения, полученного в расположении сборной Израиля.

Футболист пропустил последние четыре матча «Динамо» в 2023 году против ЦСКА (3:2), «Зенита» (1:0), «Рубина» (1:0) и «Факела» (1:1).

Ранее, 18 ноября, Даса получил травму в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 с командой Румынии (1:2). На 62-й минуте футболист попросил замену из-за боли в ноге.

Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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