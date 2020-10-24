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«Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни». Матыцин — об избиении арбитра в Грозном

12:18
Богдан Головко. Фото Twitter
Богдан Головко. Фото Twitter
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал избиение главного арбитра матча 7-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком» (0:0) Богдана Головко.

— Это безобразие, такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна«. — Спорт — это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена.

Как защитить судей от подобного? Я считаю, должны быть культура отношений и определенные санкции. Важно вовремя признать ошибки и в дальнейшем не допускать таких инцидентов.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1259124_Oleg_Matycin__ob_incidente_s_sudjej_v_Groznom_Takije_veshhi_nedopustimy_ne_tolko_v_sporte_no_i_v_zhizni

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