«Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни». Матыцин — об избиении арбитра в Грозном
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал избиение главного арбитра матча 7-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком» (0:0) Богдана Головко.
— Это безобразие, такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна«. — Спорт — это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена.
Как защитить судей от подобного? Я считаю, должны быть культура отношений и определенные санкции. Важно вовремя признать ошибки и в дальнейшем не допускать таких инцидентов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1259124_Oleg_Matycin__ob_incidente_s_sudjej_v_Groznom_Takije_veshhi_nedopustimy_ne_tolko_v_sporte_no_i_v_zhizni