Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал избиение главного арбитра матча 7-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком» (0:0) Богдана Головко.

— Это безобразие, такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна«. — Спорт — это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена.

Как защитить судей от подобного? Я считаю, должны быть культура отношений и определенные санкции. Важно вовремя признать ошибки и в дальнейшем не допускать таких инцидентов.