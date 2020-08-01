Сын Андрея Тихонова покинул «Химки», не сыграв за основу ни разу

«Химки» объявили об уходе трех футболистов в связи с окончанием контрактов. Как сообщает официальный Twitter клуба, команду покидают защитники Александр Смирнов и Михаил Тихонов, а также нападающий Дмитрий Барков.

Михаил Тихонов — сын бывшего капитана «Спартака», «Крыльев Советов» и «Химок» Андрея Тихонова. Он перешел в подмосковный клуб из «Крыльев Советов» в сезоне-2019/20 и выступал только за дубль «Химок» в Олимп-ПФЛ. На его счету 16 матчей и 1 мяч.

Смирнов провел за «Химки» в сезоне-2019/20 11 матчей и забил 2 мяча в Олимп-ФНЛ, также на его счету четыре игры в Олимп-Кубке России и 6 — в Олимп-ПФЛ за дубль.

Барков принял участие в 14 матчах и забил 2 мяча в Олимп-ФНЛ, отметился 1 голом в 5 играх Олимп-Кубка страны.