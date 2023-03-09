Сычев считает, что в будущем Пиняев может уехать в европейский топ-клуб

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о полузащитнике московского «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Как мне Пиняев? Я давно выражаю симпатию этому молодому футболисту. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал, оброс мясом и стал лидером «Локомотива». Думаю, в будущем он может уехать в европейский топ-клуб. Пиняев — незаурядный игрок. Вопрос только в том, как его будет использовать тренер. Осинькин знал, как его использовать. Надеюсь, Галактионов тоже будет правильно его использовать», — приводит слова Сычева Sport24.

В нынешнем сезоне 18-летний Сергей Пиняев провел 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.