Портал Transfermarkt в своем Instagram опубликовал инфографику с самыми дорогими молодыми футболистами (до 21 года) в 2004-м. В топ-20 вошли Дмитрий Сычев («Локомотив», 10 миллионов евро) и Фернандо Кавенаги («Спартак», 10 миллионов евро).

На первом месте расположился Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», 18 лет), его стоимость оценивалась в 37 миллионов евро. Второй — Хосе Антонио Рейес («Арсенал», 21 год, 35 миллионов). Третий — Фернандо Торрес («Атлетико», 20 лет, 25 миллионов).

Полностью рейтинг самых дорогих молодых игроков выглядит следующим образом:

1. Уэйн Руни («МЮ», 18 лет) — 37 миллионов

2. Хосе Антонио Рейес («Арсенал», 21 год) — 35 миллионов

3. Фернандо Торрес («Атлетико», 20 лет) — 25 миллионов

4. Робинью («Реал», 20 лет) — 22 миллиона

5. Роббен («Челси», 20 лет) — 20 миллионов

6. Криштиану Роналду («МЮ», 19 лет) — 18 миллионов

7. Карлос Тевес («Бока Хуниорс», 20 лет) — 15 миллионов

8. Даниеле Де Росси («Рома», 21 год) — 14 миллионов

9. Андрес Иньеста («Барселона», 20 лет) — 12 миллионов

10. Майкл Эссьен («Лион», 21 год) — 12 миллионов...

17. Фернандо Кавенаги («Спартак», 21 год) — 10 миллионов

18. Дмитрий Сычев («Локомотив», 20 лет) — 10 миллионов