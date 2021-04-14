«Арсенал» выиграл у академии Коноплева с разгромным счетом в молодежном первенстве
«Арсенал» разгромил команду академии имени Коноплева в матче 21-го тура молодежного первенства — 6:0.
В составе туляков по два мяча забили Никита Приходной и Артем Лейбин, по одному мячу на свой счет записали Артем Суханов и Марк Кротов.
«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице группы вылета молодежного первенства с 25 очками в 21 матче, академия имени Коноплева идет на девятой строчке с 12 очками в 21 игре.
Молодежные команды
21-й тур
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 0:6 (0:2)
Голы: Приходной, 23 (0:1). Суханов, 43 — с пенальти (0:2). Приходной, 47 (0:3). Лейбин, 64 (0:4). Лейбин, 67 (0:5). Кротов, 77 (0:6).
Судья: Пчелинцев (Тамбов).
14 апреля. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».
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