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Свищев заявил об отсутствии инициативы со стороны РФС в вопросе обсуждения системы Fan ID

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о ситуации с проведением круглого стола, посвященному теме введения системы Fan ID.

«К сожалению, подвижек никаких нет. Интересантов, кроме депутатов нашего комитета и прессы, больше нет. Основным двигателем, чтобы проводить этот круглый стол, должен быть РФС. Они должны всех нас собрать и пригласить: Минспорта, Минфин, Минцифры, клубы, депутатов, журналистов — всех, кто заинтересован в том, чтобы разобраться с ситуацией по внедрению Fan ID. Пока такой инициативы от РФС я не вижу», — цитирует Свищева Metaratings.ru.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий вступил в силу с июня 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/deputat-gosdumy-svishchev-zayavil-ob-otsutstvii-initsiativy-so-storony-rfs-v-voprose-obsuzhdeniya-fa-1425643/
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