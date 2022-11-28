Павел Пивоваров: «Норманну потребовалась операция из-за рецидива травмы»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о состоянии полузащитника бело-голубых Матиаса Норманна. 26-летний норвежец получил травму плеча в матче 12-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (1:1).

«Норманн перенес операцию, сейчас все нормально, он восстанавливается, — приводит «РБ Спорт» слова Пивоварова. — Почему потребовалась операция? У него случился рецидив на тренировке, поэтому медицинским штабом было принято такое решение. Мы ждем его возвращения в строй к зимним сборам».

В текущем сезоне Норманн провел шесть матчей во всех турнирах за «Динамо».