Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: "Удар Соловчука по Павлу? Три по пятибальной школе"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель двух драк в центре столицы с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, друга Александра Протасовицкого и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Карен Григорян. Он является другом форварда сине-бело-голубых, с которым знаком 7-8 лет.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов обратился к Григоряну с несколькими вопросами.

– Насколько сильным был удар Соловчука по Мамаеву?

– Не сказал бы, что прям очень сильный. Но по пятибальной шкале – три, – ответил Григорян.

– Положение тела Мамаева изменилось?

– Да. Он ответил, но не попал.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!