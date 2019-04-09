Свидетель по делу Кокорина и Мамаева ответил на вопрос судьи, похож ли чиновник Пак на корейского певца

​В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель двух драк в центре столицы с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, друга Александра Протасовицкого и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Карен Григорян. Он является другом форварда сине-бело-голубых, с которым знаком 7-8 лет.

Судья Светлана Тарасова обратилась к Григоряну с рядом вопросов.

– Пак действительно похож на певца?

– Да. Внешностью, – ответил Григорян.

– Вам понравилось это сравнение?

– Так не вспомню... Может, улыбнулись.

– Ваша реакция не могла быть оскорбительной для Пака?

– Не знаю.

– Он национальный герой в Корее! – вступает адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. – Как это оскорбить может?

– Что Гайсин стал делать?

– Разнимать. Он к Павлу Мамаеву подошел. Павел просто к столу подошел, а Гайсин схватил Павла. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)