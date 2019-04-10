Свидетель Куропаткин: "Протасовицкий извинился перед Паком, но у того было злобное лицо и он нас оскорбил"

Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, рассказал во время заседания суда о том, как вела себя компания с участием Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого в кафе.
По его словам, компания не вела себя громко, все общались и шутили. Он добавил, что чиновник Минпромторга Денис Пак был очень зол после шутки в свой адрес даже после извинений Протасовицкого и сказал в адрес компании плохие слова.
– Не помню сколько там залов. Но мы прошли в дальний слева.
– Сколько посетителей было?
– Не помню. Посетители были.
– Женщины были?
– Да я не помню, но я не смотрел кто там сидит. Не обращал внимания.
– Кто-то был в дальнем углу, когда вы пришли?
– Не помню, чтобы кто-то там был. Может, кто-то и сидел, но я не смотрел по сторонам.
– Что пили и если? Меня интересуют алкогольные напитки?
– То есть пельмени не интересует?
– Нет.
– Заказали сок, виски. Я конкретно попросил виски. Принесли, я его пил.
– Что делали?
– Сидели, обычная компания.
– Как вели себя?
– Сильно громко мы не разговаривали. Может, кто-то посмеялся, когда кто-то пошутил. Но чтобы прямо громко себя вели – такого не было.
– Что было дальше?
– Кто-то сказал, что он похож на артиста, который поет "Гангам стайл". Он услышал это. Они пересеклись с Саней Протоставицким, тот ему сказал: "Извините, но вы похожи". Он раз извинился, но у Пака было злобное лицо. Тот еще раз извинился. И тут Пак сказал про нас плохие слова. Плохое слово. То ли шайка, то ли кучка.
– Дальше?
– Подошел Кирилл и переспросил: это нам? Подошел Саша, взял стул, хотел сесть. Кто знает Кокорина, все знают, что это доброй души человек. Он хотел сесть и поговорить, но в этот момент Пак повторил. Саша манул стулом и попал по руке. По левой.
– По руке?
– Да по руке по верхней части.
– Это точно?
– Я стоял и четко это видел. (Александр Рогулев)
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.