Свидетель Куропаткин: "Протасовицкий извинился перед Паком, но у того было злобное лицо и он нас оскорбил"

Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, рассказал во время заседания суда о том, как вела себя компания с участием Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого в кафе.

По его словам, компания не вела себя громко, все общались и шутили. Он добавил, что чиновник Минпромторга Денис Пак был очень зол после шутки в свой адрес даже после извинений Протасовицкого и сказал в адрес компании плохие слова.

– Не помню сколько там залов. Но мы прошли в дальний слева.

– Сколько посетителей было?

– Не помню. Посетители были.

– Женщины были?

– Да я не помню, но я не смотрел кто там сидит. Не обращал внимания.

– Кто-то был в дальнем углу, когда вы пришли?

– Не помню, чтобы кто-то там был. Может, кто-то и сидел, но я не смотрел по сторонам.

– Что пили и если? Меня интересуют алкогольные напитки?

– То есть пельмени не интересует?

– Нет.

– Заказали сок, виски. Я конкретно попросил виски. Принесли, я его пил.

– Что делали?

– Сидели, обычная компания.

– Как вели себя?

– Сильно громко мы не разговаривали. Может, кто-то посмеялся, когда кто-то пошутил. Но чтобы прямо громко себя вели – такого не было.

– Что было дальше?

– Кто-то сказал, что он похож на артиста, который поет "Гангам стайл". Он услышал это. Они пересеклись с Саней Протоставицким, тот ему сказал: "Извините, но вы похожи". Он раз извинился, но у Пака было злобное лицо. Тот еще раз извинился. И тут Пак сказал про нас плохие слова. Плохое слово. То ли шайка, то ли кучка.

– Дальше?

– Подошел Кирилл и переспросил: это нам? Подошел Саша, взял стул, хотел сесть. Кто знает Кокорина, все знают, что это доброй души человек. Он хотел сесть и поговорить, но в этот момент Пак повторил. Саша манул стулом и попал по руке. По левой.

– По руке?

– Да по руке по верхней части.

– Это точно?

– Я стоял и четко это видел. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live