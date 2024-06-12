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Журова - о шутке Песьякова: «Это однозначно хайп со стороны футболиста»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова прокомментировала шутку бывшего вратаря «Ростова» Сергея Песьякова о том, что он получил от «Зенита» миллиард рублей за пропущенный гол в матче 30-го тура РПЛ.

«Раньше ребята просто шутили так между собой, а теперь такой юмор стал попадать в прессу. Сейчас это становится поводом для лишней новости. Я уверена, что между собой футболисты так шутят с доисторических времён. Между собой они наверняка кидали такие фразы и не задумывались, что это может привлечь внимание. А теперь на этом делается пиар.

Я допускаю, что они специально будут об этом шутить, видя, какой ажиотаж вызывают их слова. Это ведь влияет на их популярность и контракты. Чем больше будут писать про такие шутки, тем больше зарплату будут получать футболисты. Понятно, что никто никогда публично не будет заявлять о том, что он замешан в коррупционной схеме. Теперь это однозначно хайп со стороны футболиста», — цитирует Metaratings.ru Журову.

 
Сергей Песьяков. «Не знаю, как мое видео попало к Карпину». Интервью вратаря «Ростова» Сергея Песьякова
Источник: https://metaratings.ru/news/zhurova-nazvala-khaipom-shutku-pesyakova-pro-milliard-rublei-ot-zenita-371827/
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
Светлана Журова
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Песьяков: «Знаю, что адекватных людей намного больше, чем тех, которые пишут в комментариях»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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25.05 16:30
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