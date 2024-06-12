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Хомуха: «В России для Глушенкова точно предпочтительный вариант — это остаться в «Локомотиве»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Зачем тиражировать слухи, если нет официальной позиции? Слух и есть слух. Их запускают агенты, чтобы решать свои вопросы. В России для Глушенкова точно предпочтительный вариант – это остаться в «Локомотиве», в команде, где ему доверяют и ценят, чем переходить куда-то.

Конечно, если во главе угла у него не стоит финансовый вопрос. Вне всякого сомнения, существует и риск сокращения игрового времени. В «Зените» конкуренция очень высокая. Единственный плюс, что Глушенков – россиянин, а лимит на легионеров увеличивает его шансы игры в стартовом составе. Но еще неизвестно, как он будет выступать и играть», – цитирует Legalbet Хомуху.

Источник: https://legalbet.ru/news/homuha-dlya-glushenkova-predpochtitelnee-budet-ostatsya/
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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