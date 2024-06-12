Хомуха: «В России для Глушенкова точно предпочтительный вариант — это остаться в «Локомотиве»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Зачем тиражировать слухи, если нет официальной позиции? Слух и есть слух. Их запускают агенты, чтобы решать свои вопросы. В России для Глушенкова точно предпочтительный вариант – это остаться в «Локомотиве», в команде, где ему доверяют и ценят, чем переходить куда-то.

Конечно, если во главе угла у него не стоит финансовый вопрос. Вне всякого сомнения, существует и риск сокращения игрового времени. В «Зените» конкуренция очень высокая. Единственный плюс, что Глушенков – россиянин, а лимит на легионеров увеличивает его шансы игры в стартовом составе. Но еще неизвестно, как он будет выступать и играть», – цитирует Legalbet Хомуху.